"Današnji dan je zadnji še suh dan, temperature bodo večinoma popoldne še dosegle 25 stopinj Celzija. Že jutri pa bo vreme nestanovitno, pojavljale se bodo predvsem plohe in nevihte, ne bo pa deževalo ves dan. Rekel bi, da bo tri četrtine dneva brez padavin, ena četrtina dneva pa zna biti mokra, ne ve pa se, ob kateri uri in v katerem kraju," je o vremenu povedal Arsov dežurni prognostik Brane Gregorčič.

"Padavine bodo jutri hitro potovale in zato bo pač treba spremljati radarsko sliko," je povedal Gregorčič. Kot je povedal, bo vreme jutri že nestanovitno, a še razmeroma toplo, večinoma bodo temperature od 21 do 26 stopinj Celzija. Za petek pa napoveduje, da nas bo s severa dosegla hladna fronta in se bodo padavine s severa širile proti jugu. Ob sami fronti pa še pričakuje nevihte, popoldne po ohladitvi pa dež, ki bo zaradi dotoka hladnega zraka s severovzhoda padal tudi v soboto.

Dobro jutro, danes bo ponekod na zahodu že rahlo deževalo, drugod bo še deloma sončno in vetrovno. Jutri bodo pogoste plohe in nevihte. pic.twitter.com/pu2DB2bT3U — ARSO vreme (@meteoSI) September 14, 2022

Meja sneženja se bo spustila

Meja sneženja se bo v gorah spuščala in po dolgem času bo v visokogorju spet snežilo, sneg se bo pojavljal na okoli 1.800 metrov nadmorske višine, je dodal Gregorčič.

"Po nižinah pa bodo sobotne dnevne temperature večinoma od deset do 12 stopinj Celzija, tako da bo res precej hladneje, od nedelje naprej pa bo dosti sonca tudi v prihodnjem tednu, ampak zaradi hladnega zraka, ki bo preplavil precejšen del vzhodne Evrope in Balkana, bodo jutranje temperature okoli pet stopinj Celzija, dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem pa recimo do 22 stopinj Celzija," je o bolj oktobrskih temperaturah, a sicer sončnem prihodnjem tednu povedal Gregorčič.

Dodal je tudi, da je slana ob jasnih nočeh prihodnji teden možna v mraziščih, ne bo pa še splošne slane. Bo pa prihodnji teden podpovprečnih temperatur pod klimatološkimi vrednostimi, a dodaja, da je bilo včasih takih tednov več in smo bili celotno poletje nad povprečjem in smo se na višje temperature že navadili.

Konec prihodnjega tedna se bo morda začelo segrevati

"Najobčutljivejši bodo morda morali že zakuriti, sicer pa so stavbe od poletja še tople oziroma pregrete, in če ne bomo pretiravali z nočnim zračenjem, kar se večinoma priporoča poleti, bomo zračili zdaj sredi dneva, ko bodo temperature višje. Pričakujemo torej teden hladnega vremena, začenši s to soboto do skoraj konca prihodnjega tedna, ko se bo počasi začelo segrevati," je povedal Gregorčič.

Arsov prognostik Brane Gregorčič Foto: Bor Slana Gregorčič je poudaril, da letos ne moremo več pričakovati visokih temperatur, te v notranjosti Slovenije verjetno ne bodo več presegle 25 stopinj Celzija.

O morebitnih nalivih in deževju

"Padavinska epizoda bo razdeljena na tri dni, od četrtka do sobote, krajevni nalivi so možni predvsem v četrtek in petek, v soboto bo dež bolj enakomeren, bolj jesenskega tipa. V zahodni Sloveniji se po naših izračunih vse skupaj lahko nabere med 50 in sto litri na kvadratni meter, drugod po državi pa od 30 do 60 litrov na kvadratni meter," je o padavinah ob koncu tedna povedal Gregorčič.

Poudaril je, da se hudourniške poplave ob močnih nalivih ne da izključiti, a ocenjuje, da to ne bo tisto najmočnejše jesensko deževje, ki povzroči številna razlivanja rek. Arso bo to še naprej spremljal in sproti prilagajal stopnjo opozorila.

"Tudi Arabci v peščenih viharjih preživijo verjetno tisočkrat večje koncetracije prahu"

Z višinskimi vetrovi nad Slovenijo priteka zračna masa s Severne Afrike, ki nad naše kraje prinaša puščavski prah.

"Govorimo predvsem o saharskem prahu, kajti pesek je pretežak, da bi preletel Sredozemlje. Tega puščavskega prahu je zagotovo nekaj v ozračju, saj je prišel z močnim jugozahodnikom, ki piha danes. To se je letos že dogajalo, padavine pa ta prah lokalno izperejo in nam umažejo avte, a kot pravijo, gre predvsem za mineralno gnojilo, ki ne škodi, če ga ni v visokih koncetracijah. Tudi Arabci preživijo, čeprav so koncetracije ob peščenih viharjih tam verjetno tisočkrat večje, kot uspe tega prahu do nas prinesti čez Sredozemlje," je še Gregorčič dodal o saharskem prahu, ki bo ponekod viden tudi v Sloveniji.