Huda ura pri naših sosedih: vreme je povsem podivjalo #video

Nevihtno vreme je danes dopoldne povzročilo številne težave na delu zahodne obale in v severnejših delih Italije, je poročala tiskovna agencija Ansa. V več regijah so prebivalcem težave povzročili močni nalivi, ki so prinesli poplavljanje, in zemeljski plazovi.

Današnji tornado v Italiji še iz drugega zornega kota:

Ekstremni vremenski pojavi, kot sta lijakasti tvorbi, ki sta se danes pojavili v Civitavecchii in na Gardskem jezeru, pri naših zahodnih sosedih sicer niso več redkost.

Pred enim letom sta zaradi tornada na otoku Pantelleria umrli dve osebi, novembra lani je tornado zajel 53-letnega moškega na Siciliji, ki je nato umrl zaradi hudih poškodb, tornadi so v državi velike preglavice povzročali tudi leta 2018.