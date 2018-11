Po Italiji danes pustošili vsaj štirje tornadi

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več posnetkov uničujočih tornadov in škode, ki so jo ti napravili. Kot je razvidno, so bili tornadi vsaj štirje in sicer v obmorskih deželah na skrajnem jugu Italije, v Kalabriji in Apuliji, ki sestavljata 'stopalo' in 'peto' italijanskega škornja. Povzročili so veliko škode, poročajo tudi o poškodovanih.

Another video of tornado in Crotone, S Italy this afternoon, Nov 25th! Report via SuperMeteo - Centro Meteo Salento - thank you! pic.twitter.com/bSm3E3NAlq — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 25, 2018

Vrtinec je povzročil precejšnjo škodo trgovskemu centru Le Spighe in bližnjim hišam, so sporočile lokalne oblasti.

Tornado je sicer ostal daleč od glavnih urbanih območij, a ranjenih je bilo več ljudi in škoda na infrastrukturi je visoka. Med Botricello in marino Cropani so poročali o hudi škodi.

Državna cesta 106 je bila začasno zaprta, da bi reševalna vozila lahko pregledala območje in jo očistila.

Prvi tornado je ob 13. uri udaril v mesto Crotone, od koder poročajo o veliki škodi. Okoli iste ure je velik tornado udaril v provinco Catanzaro in povzročil še več škode, dva sta se nato oblikovala še pri pokrajini Salento v Apuliji, od katerih je eden po celini naredil 17 kilometrov dolgo pot.

Škoda tornadov, ki so se razvili iz superceličnih neviht, je bila tokrat precej večja, kot pretekli teden.

Že v torek je vodna tromba udarila ob obalo Salerma na jugozahodni obali Italije, dvigovala naj bi smetnjake in povzročila manjšo škodo. Po poročanju nekaterih medijev so se tisti dan oblikovali trije vrtinci.

Oktober in november v Italiji sezona tornadov

Kot poroča Severe Weather Europe je pozna jesen v zahodni, srednji in južni Italiji sezona tornadov in ti na jugu Italije oktobra in novembra niso nenavaden pojav.

"Pozna jesen je sezona tornadov v zahodni, srednji in južni Italiji. Topla gladina Sredozemskega morja in zelo vlažen zrak skupaj z območji zelo nizkega zračnega pritiska ustvarijo zelo nestabilno okolje. Poleg tega so ta območja nizkega pritiska obkrožena z močnimi tokovi, ki povzročajo močne vetrove v višavah. Sekundarni ciklogeneza v severnem Sredozemlju pogosto povzroča zelo močne površinske južne celice. Te zagotavljajo močne navpične vetrne profile, ki se spremenijo v supercelične nevihte in tornade," pojav opisujejo na Severe Weather Europe.

Podobno se lahko tornadi oblikujejo tudi v Toskani in Liguriji.

Vsaj štirje tornadi so povzročili veliko škode predvsem v obmorskih restavracijah in lokalih, odkrivali so strehe in naokoli nosili razbitine.