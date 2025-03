Velik del osrednjega dela in juga ZDA so zajela silovita neurja s tornadi. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je umrlo najmanj 16 ljudi, največ v zvezni državi Missouri. Skupaj so v zveznih državah Missouri, Arkansas, Illinois in Mississippi našteli že 23 tornadov, danes poroča televizija ABC.

V Missouriju je v neurjih umrlo najmanj 10 ljudi. Televizija NBC je poročala tudi o treh smrtnih žrtvah v zvezni državi Arkansas, na območju Amarilla v Teksasu pa so trije ljudje umrli v prometnih nesrečah v peščenem viharju.

Na srednjem zahodu in južnem delu ZDA je brez elektrike ostalo več kot 400.000 ljudi, uničenih je več stavb. Na posnetkih z območja je videti tovornjake, ki so se v neurju prevrnili.

Foto: Reuters Ameriška meteorološka agencija je izdala opozorilo pred močnimi neurji in tornadi. Največjo nevarnost je razglasila za Louisiano in Mississippi. Neurje bi se lahko do poznih večernih ur razširilo nad Alabamo in doseglo severozahodno Florido in Georgio.

Foto: Reuters