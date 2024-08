Močno neurje prizadelo Italijo: sprožilo se je več plazov, divjal je tornado

Na severu Italije so popoldne divjala neurja z obilnim dežjem in močnim vetrom. V Torinu je padala toča. Po močnem deževju se je sprožilo več zemeljskih plazov, zaradi katerih je zaprtih več cest v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) in Benečiji (Venetu), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.