V delih Nemčije zaradi močnih neviht poplavljalo ceste in domove

Zaradi močnih neviht so bili v delih Nemčije poplavljeni ceste in domovi, ponekod je bila prekinjena oskrba z elektriko, so danes sporočile oblasti. O težavah poročajo zlasti iz Hessna v osrednjem delu države in iz Bavarske na jugu, kjer se pripravljajo na nove nevihte. Ponekod je nastala tudi precejšnja škoda.

Območje Kassla v osrednji deželi Hessen so ponoči prizadele močne nevihte, marsikje je poplavilo ceste in domove. Ljudi so morali ponekod reševati s čolni, poročajo nemški mediji. Razmere so se medtem večinoma umirile.

Prizadeti so bili tudi deli Bavarske, kjer so bile zaradi močnih nalivov poplavljene ceste in kleti. V Nürnbergu in Fürthu je zalilo več avtomobilov v poplavljenih podvozih. Ponekod je tudi začasno zmanjkalo elektrike.

Poročajo tudi o nastali škodi. V Untermerzbachu severno od Nürnberga je zagorelo skladišče z okoli od 60 do 70 vozili, najverjetneje zaradi udara strele, so sporočili gasilci.

Vremenoslovci so za Bavarsko v prihodnjih dneh napovedali novo obsežno nevihtno fronto.

O nevšečnostih zaradi vremena so poročali tudi iz severne zvezne dežele Turingija, kjer je poplavilo ulice v mestu Nordhausen. Gasilci so morali posredovati pri črpanju vode iz kleti in odstranjevanju blata s cestišč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na območju je preteklo noč v manj kot 12 urah padlo več kot sto mililitrov dežja, je sporočila nemška meteorološka služba.

V mestu Ludwigshafen v zvezni deželi Porenje - Pfalško je med nevihto zagorela hiša, policija pa ne izključuje, da je požar zanetil udar strele. Poškodovanih ni bilo.