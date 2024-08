Tako je orkanski veter odkrival strehe v Križevcih #video

Petkovo silovito neurje je nad severno Slovenijo prineslo močne padavine, točo in predvsem zelo močen veter. Iz veliko občin so poročajo, da je bilo na cestah precej podrtih dreves. Verjetno največ škode je neurje povzročilo majhni občini Križevci na Murskem polju. Na območju, kjer živi nekaj več kot 3500 prebivalcev, je orkanski veter poškodoval kar okoli 45 streh bivalnih objektov. Dve strehi je veter odnesel v celoti. Gasilci so se nekaj do polnoči trudili, da bi uspeli poškodovane strehe prekriti s folijo. Naša ekipa je ujela gasilce, ki so s ceste pospravljali pločevino, ki jo je veter s hiše prinesel na več deset metrov oddaljeno cesto.

Sinoči pločevinaste strehe bivalnega objekta ni bilo več na svojem mestu. Kot nam je pojasnil poveljnik PGD Stara Nova vas Andrej Žnidarič, se je veter uprl v pločevinasto streho in jo vrgel na cesto.

Lastniki so se pozno v noč trudili, da bi čim več vode, ki je med neurjem pritekla neposredno v stanovanja, pobrisali. “Objekt je sicer zavarovan, a kje bomo do jutri našli krovca,” se sprašujejo lastniki, saj so kmalu možne nove padavine.

Odkrite strehe, polomljeni električni drogovi in podrta drevesa

Poveljnik gasilcev v Križevcih Miran Ros je povedal, da so sanirali 45 stanovanjskih objektov. Dva objekta sta povsem odkrita. Zaradi nevarnosti padca s streh so sanirali samo bivalne objekte, gospodarski pridejo na vrsto danes. “Zaradi varnosti smo pred nekaj minutami intervencijo zaključili,” nam je povedal v petek, malo pred polnočjo. V intervencijah v občini Križevci je sodelovalo deset gasilskih društev in prek 85 operativcev.

Poveljnik gasilcev v Križevcih Miran Ros je povedal, da so sanirali 45 stanovanjskih objektov. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Na pomoč so jim prihiteli tudi ljutomerski gasilci z dvigalom. Aktivirali so tudi tri zasebna podjetja, da so z dvigali pomagali pri prekrivanju višjih objektov s folijo. “Pokrivali smo tudi pošto v Križevcih,” je izpostavil.

Škoda pa ni nastala samo zaradi uničenih streh, ampak tudi zamakanje odkritih objektov. Tudi ko so strehe letele na sosednje objekte in ograje, je nastalo precej škode, pojasni poveljnik.

Andrej Žnidarič, poveljnik PGD Stara Nova vas, poudarja, da je bilo intervencij več, kot je zabeleženih klicev na 112. Nekateri ljudje so po pomoč do gasilcev prišli osebno. Mnogi pa sploh še niso poklicali na pomoč, je pojasnil.

Poveljnik PGD Križevci Primož Škrget je povedal, da so ravno dva dni nazaj delavci občanu pokrili streho, sedaj pa mu jo je neurje v celoti uničilo.

Zaradi neurja je bila zaprta železniška proga, dlje časa niso normalno delovale železniške zapornice.

Tudi iz bližnjega Ljutomera veliko klicev na pomoč

V sosednji občini Ljutomer je veter prav tako poškodoval več streh. Poveljnik PGD Ljutomer Dušan Hunjadi je povedal, da so imeli srečo, da pri njih v zrak ni metalo celih streh, ampak le manjše dele. Tudi tam so gasilci poškodovana ostrešja prekrivali s folijo. Imeli so tudi nekaj zalitih kleti. Veliko klicev je prišlo v zelo kratkem času. “Izziv je bil, kako najbolje razporediti ekipe,” razlaga poveljnik.