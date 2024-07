Vreme pustošilo po Sloveniji: Nalivi, plazovi, toča, hudourniki ... #foto #video

Od vročinskega vala smo se poslovili s precej burnim vremenom. Zvečer je na severu Slovenije nastal močan nevihtni pas, ki se je zaradi spreminjajoče se smeri vetra z višino le počasi pomikal proti jugu. Te nevihte so prinesle silovite nalive in močne sunke vetra, kar je povzročilo veliko nevšečnosti in škode.

Ponekod je v le dveh urah padla skoraj mesečna količina padavin. Velike količine padavin so povzročile hitro naraščanje hudourniških vodotokov, ki so prestopili bregove in povzročili poplave. Ponekod je padala tudi toča.

STA:Nevihte v noči na soboto povzročile številne težave



Obilne padavine v petek zvečer in v noči na soboto so povzročile številne težave na območjih regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Kranj, Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto in Brežice, skupno so zabeležili okrog 200 dogodkov. Obilne padavine v petek zvečer in v noči na soboto so povzročile številne težave na območjih regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Kranj, Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto in Brežice, skupno so zabeležili okrog 200 dogodkov. Gasilci 49 prostovoljnih društev gasilskih enot in sedmih poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij, so še sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Občino Muta je zajelo neurje z močnimi padavinami. Voda in plazovi so poškodovali prometno infrastrukturo. Na več lokacijah so zalite kleti in ogroženi objekti. Na terenu so PGD Muta, Civilna zaščita in dežurne službe.

Lokalno tudi preko 100 litrov padavin na kvadratni meter

Do polnoči je največ dežja, lokalno tudi okoli 100 litrov na kvadratni meter, padlo na severu Slovenije. Najbolj na udaru je bilo območje Mozirja, Šoštanja, Velenja, Dravograda in Mute, kjer sta meteorna in hudourniška voda zalili številne ceste in objekte. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov, ki so poškodovali prometno infrastrukturo.

Prav tako je težave povzročal močan veter, ki je podrl nekaj dreves.

Ob silovitih nalivih se je pod slapom Rinka v Logarski dolini sprožil plaz proda, peska in drugega materiala, ki je zasul znano parkirišče pod Rinko.

V spodnjem video posnetku si lahko ogledate, kakšno je bilo stanje v Florjanu pri Šoštanju, kjer je v kratkem času padla ogromna količina padavin.

Na Krasu zelo malo padavin

Po polnoči se je težišče vremenskega dogajanja preselilo nad vzhodno polovico Slovenije, kjer so se prav tako nastajali lokalno močnejši nalivi in sunki vetra. V Krškem je v treh urah padlo kar 112 litrov dežja na kvadratni meter.

Na območju požara na Krasu je padlo relativno mali padavin, od 5 do 10 litrov, ponekod še manj.

Spodnji grafiki prikazujeta, koliko padavin je skupaj padlo včeraj (do polnoči) in koliko danes do jutra.

Kaj je botrovalo tako obilnemu deževju

Obilne padavine so posledica zelo vlažne zračne mase in spreminjajoče se smeri vetra z višino. Hladen zrak, ki je nastal ob nevihtah, je nevihtne celice potiskal proti jugu, medtem ko so nekatere nevihte zaradi višinskih vetrov potovale proti severu. Zaradi teh pogojev so se nevihte obnavljale in dlje ostajale na istem območju, kar je še dodatno povečalo količino padavin.

Zaradi velike količine padavin so imeli polne roke dela tudi velenjski gasilci.

Avtomobil je obtičal v podvozu blizu Velenja:

Kaj nas čaka?

Proti jutru se je vremensko dogajanje v večjem delu Slovenije umirilo. Kljub temu lahko tudi čez dan predvsem še nastanejo krajevne nevihte, ki pa predvidoma ne bodo tako izrazite, kot so bile ponoči.

Najkasneje do večera se bo vremensko dogajanje postopno povsod umirilo. Od zahoda se bo zjasnilo.