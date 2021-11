V novem neurju na Siciliji umrl moški #video

Območje Modice na jugu Sicilije je danes zajelo močno neurje, ki je povzročilo veliko škode na stanovanjskih objektih, kmetijah in infrastrukturi, so sporočile mestne oblasti. Vse so pozvali, naj ne odhajajo od doma, če to ni res nujno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po navedbah predsednika dežele Sicilija Nella Musumecija sta jugovzhod otoka dopoldne prizadela dva tornada. Ob tem je izrazil sožalje družini umrlega moškega.

Poškodovana najmanj dva človeka

V neurju sta bila sicer poškodovana še najmanj dva človeka. Gre za moža in ženo, ki so ju zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico.

Ta italijanski otok je v zadnjih tednih zajelo več neurij z obilnim deževjem in tudi točo. Konec oktobra so poplave v bližini Catanie na vzhodu Sicilije zahtevale tri smrtne žrtve.