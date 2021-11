Razmere v bolnišnicah vse slabše, v intenzivnih terapijah 80 odstotkov necepljenih #vŽivo

"Danes so razmere v bolnišnicah še slabše kot včeraj," je na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 dejala vladna govorka Maja Bratuša. Sodelujeta tudi Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in vodja sektorja za finančni nadzor na FURS Marjan Maček. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.

"Aktivnih primerov okužb v državi je že več kot 46.200 (46.243, op.p.), pritisk na bolnišnice se še naprej stopnjuje. Danes so razmere v bolnišnicah še slabše kot včeraj, in to kljub temu, da je bilo odpuščenih 87 pacientov," je uvodoma dejala vladna govorka Maja Bratuša.

Na navadnih oddelkih je danes zasedenih že 844 postelj, na oddelkih intenzivne terapije 251. Umrlo je še 19 oseb, 17 v bolnišnicah, dve v domovih za starejše.

Razmere v bolnišnicah so slabe, so opozorili na vladi. Foto: Vlada RS

Vsak dan povprečno tri tisoč novih okužb, na intenzivnem zdravljenju 80 odstotkov necepljenih

Epidemiološke razmere v državi še vedno ostajajo zelo resne. V zadnjem tednu je bilo vsak dan povprečno potrjenih preko 3.000 novih okužb, 14-dnevna incidenca pa je presegla 2.000 in danes znaša 2.193, je še opozorila Bratuša

Na oddelkih intenzivne terapije je 80odstotkov pacientov necepljenih, "zato še enkrat poziv vsem, ki se za cepljenje še niste odločili, da vnovič premislite. Polno cepljenih je trenutno v državi 64 odstotkov oseb starejših od 18 let oziroma 74 odstotkov oseb starejših od 50 let," je še poudarila Bratuševa.

Nespoštovanje predpisov poslabšuje razmere

"Morda bi morali večkrat pomisliti na to, da za dnevno objavljenimi številkami stojijo ljudje. Vsi, ki predpisov odkrito ne spoštujejo, prispevajo k slabšanju razmer," je poudarila zdravstvena inšpektorica Deana Potza in izpostavila, da so vsi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa namenjeni zavarovanju zdravja in življenja ljudi.

Deana Potza: Razmere se ne umirjajo, temveč se slabšajo in zdravstvo trenutno z ogromnimi težavami rešuje stanje, ki bi se mu z malo več občutka za solidarnost lahko izognili. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 17, 2021

V zvezi s spoštovanjem PCT pogoja so vsi inšpekcijski organi v zadnjem tednu število nadzorov povečali in jih tako opravili v več kot 5.900 objektih ter nad več kot 25.000 osebami.