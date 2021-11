Pretresljiva zgodba voditeljice nacionalke, ki je TVS ni objavila

Znana televizijska voditeljica oddaj o umetnosti in kulturi na Televiziji Slovenija Darja Korez Korenčan se je marca okužila z virusom covid-19 in pristala v bolnišnici na ventilatorju. 16 dni je bila v umetni komi, zaradi zapletov so ji amputirali vseh pet prstov desne roke. Od intubacije ima poškodovane glasilke in šibkejši glas. O svoji težki izkušnji in posledicah covid-19 je v intervjuju spregovorila za spletni medij N1, medtem ko na RTVS o pretresljivi zgodbi svoje zaposlene niso poročali.

Kot je povedala za N1, ne ve, kako se je okužila, saj se je držala vseh ukrepov, nosila masko, delala od doma. Okužila se je marca, bolezen je hitro napredovala, dobila je vročino in komaj je stala na nogah. Opravila je test, ki je bil pozitiven.

Po tednu dni se je stanje poslabšalo in odpeljali so jo na intenzivno nego, kjer so ugotovili, da ima močno pljučnico. Sledili so zapleti in tretji dan so jo zaradi respiratorne odpovedi dali na umetno ventilacijo.

Po 16 dneh umetne kome se je zbudila brez prstov na roki

Kot je povedala v intervjuju, živi zelo zdravo, nikoli ni bila hudo bolna, kroničnih bolezni nima. Še en dokaz, da virus ne izbira. Korez Korenčanova je bila 16 dni v umetni komi, zaradi dodatnih zapletov so ji morali amputirati vseh pet prstov desne roke. Poleg tega ima poškodovane glasilke, njen glas je šibkejši.

Ker je desničarka, se je morala navaditi uporabljati levo roko, obiskuje tudi logopedinjo in dela vaje za glas. Utrpela je hude posledice, a kot pravi sama, težav s spominom nima, prav tako ima normalne kognitivne sposobnosti in glede okrevanja ostaja nadvse optimistična.

Zakaj RTVS ni objavila zgodbe svoje zaposlene?

Septembra se je Korez Korenčanova vrnila na delovno mesto v kulturno-umetniškem programu na TVS. O njeni pretresljivi izkušnji s koronavirusom RTVS ni poročala. Zakaj so se odločili, da zgodbe svoje zaposlene, ki je prebolela hudo obliko koronavirusne bolezni, posledice pa bo čutila vse življenje, ne objavijo, ni jasno. Poslali smo jim vprašanje, zakaj takšna odločitev. Njihov odgovor še čakamo, objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

Korez Korenčanova je o svoji izkušnji napisala knjigo Korak za korakom, ki bo izšla kmalu. Kot pravi, upa, da bo knjiga komu pomagala pri premagovanju težav po covidu-19.