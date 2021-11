Hude poplave zaustavile življenje v Vancouvru #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poplavah in plazovih v mestu Merritt v Britanski Kolumbiji je življenje izgubila vsaj ena oseba, dve sta pogrešani. Prekinjen je ves železniški dostop do največjega kanadskega pristanišča v mestu Vancouver, najmanj 150 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Dvodnevno hudo deževje v pacifiški provinci Britanska Kolumbija je povzročilo velike poplave in zaprlo železniške poti, ki ju upravljata dve največji kanadski železniški družbi, poroča Reuters.

"Vse železniške storitve, ki prihajajo v pristanišče Vancouver in iz njega, so ustavljene zaradi poplav," je dejal tiskovni predstavnik pristanišča Matti Polychronis.

Foto: Reuters

Ena oseba je umrla, dve pogrešajo

Vsaj ena oseba je umrla, ko je blatni plaz odnesel avtomobile z avtoceste 99 blizu Pembertona, približno 160 kilometrov severovzhodno od Vancouvra. Dve osebi sta pogrešani. Iskalne in reševalne ekipe so preiskale območje ruševin, so sporočili uradniki.

Poplave so začasno zaustavile ladijski promet. Foto: Reuters

Ustavljen promet in obratovanje industrij

Vancouvrsko pristanišče sicer dnevno prevaža tovor v vrednosti 550 milijonov dolarjev, med drugim avtomobile, končne izdelke in osnovne dobrine. Poplave so začasno ustavile prevoz pšenice in repice iz Kanade, ene največjih svetovnih izvoznic žita.

Del Dosdall, višji vodja izvoza pri podjetju Parrish & Heimbecker, je dejal, da pričakuje, da bodo nekatere železniške storitve obnovljene do konca tedna.

V Abbotsfordu v Britanski Kolumbiji so zaradi poplav nasedle krave, zapreti so morali tudi plinovod Trans Mountain, po katerem se steče do 300 tisoč sodčkov surove nafte na dan iz province Alberta do pacifiške obale.

V Abbotsfordu v Britanski Kolumbiji so zaradi poplav nasedle krave. Foto: Reuters

V zvezni državi Washington so v ponedeljek zaradi močnega dežja morali evakuirati prebivalce in odklopiti električno energijo več kot 150 tisoč gospodinjstvom.

Oblasti v Merrittu so v ponedeljek vsem osem tisočim državljanom ukazale, naj zapustijo svoje domove, saj so rečne struge hitro narasle. Poleg tega je v torek mesto prekril sneg. Videti je bilo mogoče, kako nekaj avtomobilov plava v poplavnih vodah, globokih do 1,22 metra.

V Abbotsfordu so v torek zvečer izdali izredno opozorilo in vse prebivalce pozvali, naj nemudoma zapustijo regijo Sumas Prairie, saj so vse slabše razmere predstavljale veliko grožnjo za življenja.

Na nekaterih območjih Britanske Kolumbije je v nedeljo padlo 20 centimetrov dežja, kolikor ga običajno pade v enem mesecu.

Ljudje so morali zapustiti svoje domove. Foto: Reuters

Pred pol leta uničeval požar

Plazovi in ​​poplave so prišli manj kot šest mesecev po tem, ko so požari zaradi rekordno visokih temperatur uničili celotno mesto v Britanski Kolumbiji, kar je vzbujalo nove skrbi glede podnebnih sprememb.