Potem ko smo pretekli teden poročali o apokaliptičnih prizorih iz Sarajeva, kjer so obsežne padavine poplavile bosansko prestolnico, jo je narava ponoči zagodla Malti. Poplave so še posebej močno prizadele mesto Ghajnsielem na otoku Gozo, kjer je voda v celoti poplavila glavni trg.

V eni uri je padlo 99 milimetrov dežja na kvadratni meter. Na terenu so enote civilne zaščite, ki pomagajo prizadetim prebivalcem. Poplavljeni so tudi nižje ležeči deli Malte, kjer so hudourniki podirali zidove in električno napeljavo.

Nevarnosti padavin pa še ni konec. Vremenoslovci padavine in močan veter napovedujejo tudi za danes popoldan.