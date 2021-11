Sarajevo pod vodo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večji del Bosne in Hercegovine je preteklo noč prizadelo močno neurje. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, hudourniki pa so poplavili več hiš. Med drugim je poplavilo tudi prestolnico Sarajevo, poročata Dnevni Avaz in portal Klix.ba.