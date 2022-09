Opozorilo: danes napovedane nevihte z močnimi sunki vetra

Foto: Arso Arso opozarja, da bodo po celotni državi možni tudi močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Pozno poletje bo tako postreglo z nevihtami in dežjem.

Foto: Arso

Z oranžno barvo se bo do poldneva obarval zahodni del države, kasneje pa bo tako obarvana cela Slovenija.

Pri tem svetujejo, da v primeru nevihte počakamo na varnem mestu v zgradbi, na prostem pa poiščemo zavetje. Ker je nedavno močan veter tudi odkrival strehe in podiral drevesa, tudi opozarjajo, da je parkiranje in zadrževanje pod drevesi nevarno, in svetujejo previdnost.

Arso svetuje še, da se med nevihto ne zadržujemo pod daljnovodi ali v bližini hudourniških vodotokov, saj je udar strele smrtno nevaren.

Najprej še jasno, padavine ponekod že dopoldan

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu sprva še deloma jasno. Že zjutraj in dopoldne bodo v zahodnih krajih krajevne padavine in nevihte, ki se bodo popoldne razširile proti vzhodu. Možni bodo krajevni nalivi in močni sunki vetra. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 17 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

V krajih zahodno od nas bo že zjutraj in dopoldne nestanovitno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki se bodo popoldne postopno širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, le v krajih vzhodno od nas bo povečini suho vreme.

V soboto in v nedeljo bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo še nastajale krajevne plohe ali nevihte, še sporočajo z Arso.