V Ljubljani nastal celo tornado? #foto

"Najverjetneje je prezgodaj, da bi delali zaključke, ampak po slikah in poročanjih sodeč je danes v Ljubljani nastal celo tornado!" so zapisali na Facebook strani Neurje.si. Tudi danes se bodo predvsem od jutra do popoldneva ob nevihtah pojavljali močni sunki vetra, mogoči pa bodo tudi močnejši nalivi, opozarja agencija za okolje (Arso). Zaradi nevihtne ogroženosti je agencija izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo.

Zapisali so, da je na fotografijah, ki so jih delili, jasno viden lijakast oblak. "Glede na razsežnosti škode z druge fotografije (izruvana drevesa, odkrite strehe, vetrolom itd.) lahko za zdaj le sklepamo, da je nastal prvi letošnji 'evidentiran' tornado! Prav tako smo prejeli več fotografij iz Ljubljane, kjer je prav tako viden vrtinec. Najverjetneje je šlo za kratkotrajno vrtinčenje, ki je bilo verjetno zaradi izrazitih vetrovnih pogojev," so pojasnili v objavi.

Umrlo vsaj 13 ljudi, tudi otroci



V močnih neurjih, ki so v četrtek prizadela dele Evrope, je umrlo vsaj 13 ljudi, poroča hrvaški Index. Najhuje je bilo v Avstriji, Italiji in Franciji. Dva otroka, stara štiri in osem let, sta umrla v južni Avstriji, ko sta se blizu jezera na Koroškem podrli dve drevesi. Več deset ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Na Korziki je drevo padlo na 13-letno deklico. Brez elektrike je tam ostalo 45 tisoč gospodinjstev.



Na Štajerskem, Koroškem in Tirolskem so morali zaradi izpadov električne energije celo ustaviti vlake, podrta drevesa pa so blokirala tudi nekatere ceste.

Tudi danes mogoči močan veter, nevihte in nalivi

Proti jutru se bodo od juga plohe in nevihte začele pojavljati na Primorskem in Notranjskem. Dopoldne se bodo tako pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje, so zapisali pri Arsu.

Po celotni državi so mogoče krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave, udari strel pa lahko zanetijo tudi požare.

Velika požarna ogroženost

Arso še vedno opozarja na veliko požarno ogroženost. Ta je največja na Primorskem, velika pa je tudi drugod. Zato je tudi glede požarov po vsej Sloveniji, razen severozahodni, kjer svetujejo previdnost, razglašen oranžni alarm.

V četrtek je osrednjo Slovenijo zajelo neurje z močnim vetrom, ki je odkrival strehe in podiral drevesa, več ljudi je bilo poškodovanih. V Kranju je veter odkril strehe okoli 70 stavb, več streh je bilo odkritih tudi v Domžalah. V Ljubljani je odnašalo zabojnike za smeti, panoje, prometno signalizacijo, gradbeni material, veter je med drugim odkril del strehe ljubljanske porodnišnice. V prestolnici so izmerili tudi rekordno močne sunke vetra, in sicer v Bežigradu, kjer je veter dosegel hitrost 102 kilometra na uro.

Neurja so v četrtek pustošila tudi v sosednjih Avstriji in Italiji ter zahtevala več življenj.