Nevihte zajele Slovenijo, veter ruva drevesa, odnaša strehe in fasade #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obsežnejše nevihte so že dosegle naše kraje. "Glavna nevarnost bodo predvsem močni sunki vetra in krajevno tudi močnejši nalivi. Močan veter zahodnih smeri se lahko pojavi tudi ob naši obali, zato svetujemo spremljanje radarske animacije. Prihod neviht bo zaradi okrepljenega vetra hiter," napovedujejo na Agenciji za okolje RS. Zaradi velikega obiska sicer ne deluje spletna stran Arsa, bralci si lahko pomagate s hrvaško spletno stranjo meteo.hr, kjer je mogoče spremljati tudi radarsko sliko padavin v Sloveniji.

V zgornjem videoposnetku je videti podrta drevesa na primorski avtocesti pri Vrhniki. Močno neurje divja tudi v Ljubljani, kjer je podrlo del gradbenega odra na gradbišču stanovanjskega objekta Schellenbug. Bralci sporočajo, da so odpadli deli fasade s stanovanjskega bloka Situla. "S Situle že leti fasada. Čez križišče pri Zmaju je proti Kolinski prejle poletel en kos," je zapisal uporabnik Twitterja.

Twister v Lj. Padel gradbeni oder s Schellenburga. Semaforji so malo zasukani.. in tako... pic.twitter.com/bu7fHQnvOq — simona toplak (@simonatoplak) August 18, 2022

V Tivoliju je veter podrl več dreves, izpod enega so mimoidoči rešili žensko, poroča 24ur.

V Kranju je s stanovanjskega bloka odneslo streho.

"Zaradi izpada sistema na regijskem centru za obveščanje trenutno ne deluje klicna številka 112," na Facebooku sporoča Civilna zaščita Logatec.

Bralka nam je poslala fotografije razdejanja v Črni vasi pri Ljubljana, kjer je veter izruval pet smrek, polomilo je tudi trampolin.

1 / 2 2 / 2

Podrto drevo pri obvoznici v Novih Jaršah. Foto: Bralka

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Podrta drevesa tudi na Dolenjski cesti.

Na Dolenjki je tudi letelo vse okrog in podiralo drevesa. Kar skeri. Kolesarji pa kot da ni nič😀 pic.twitter.com/SrNpVTgILK — Vladka (@Vladka58497708) August 18, 2022

Podrto drevo v Kranju. Foto: Bralec

Popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, od zahoda se bodo pojavile prve nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 28 do 35 stopinj Celzija.

Ponoči bodo v zahodnih in ponekod v osrednjih krajih krajevne plohe in nevihte, na vzhodu pa bo večinoma suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

Po krajšem premoru bodo nevihte v zahodni polovici Slovenije znova nastajale v noči na petek in v petek zjutraj. Veter bo obrnil v še bolj južno smer, zato bodo nevihte potovale proti severu.

Jutri dopoldne se bodo plohe in nevihte pojavljale predvsem v zahodni polovici države, popoldne tudi vzhodneje. Na zahodu se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severovzhodu okoli 30 stopinj Celzija.

Dež z nevihtami bo vzhod Slovenije najverjetneje dosegel šele v petek dopoldne in zgodaj popoldne. V vsem tem obdobju bodo možna krajevna neurja. V ozračju je tudi precejšnja količina puščavskega prahu. Fronta ga bo sprala iz ozračja.

Od danes popoldne do jutri popoldne se bodo ob nevihtah pojavljali močni vetrovni sunki, možni bodo močnejši nalivi, opozarjajo na Arsu.