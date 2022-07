"Udar strele je pohodnike razmetal po skalovju, pri čemer so bili nekateri bolj, drugi pa manj telesno poškodovani," so del dogajanja na Malem Triglavu, kjer je bilo v udaru strele v petek okoli 15. ure poškodovanih 18 pohodnikov, od tega dva huje, povzeli na današnji novinarski konferenci v Mojstrani, kjer so predstavili podrobnosti reševalne akcije. Skoraj neverjetno je, da ni bil nihče mrtev, je olajšano izjavil vodja reševalne akcije Iztok Arnol.

Na novinarski konferenci pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani so bili prisotni predstavniki Gorsko reševalne zveze Slovenije, Slovenske policije in vojske. Ti so sodelovali pri reševalni akciji, ki se je končala danes ob 9. uri zjutraj, ko so s helikopterjem v dolino in v ustrezne zdravstvene ustanove odpeljali še zadnje iz skupine 18 pohodnikov (dva sta bila tujca), ki so se včeraj pri sestopu s Triglava na območju Malega Triglava znašli v pravi drami.

Najmanj trije udari strel

Glede na zbrana obvestila so na območju, kjer se je zadrževalo 18 pohodnikov (vsi so bili primerno opremljeni za hojo v gorah), zabeležili najmanj tri udare strel. Te so med 14.45 in 14.50 udarile v razmaku okoli minute.

Foto: GRZS/Facebook

Odpeli so se od jeklenice in izklopili mobilne telefone

Pohodniki, ki so se v tistem trenutku s Triglava vračali proti Malemu Triglavu oz. Kredarici, so se takoj, ko je začelo rahlo deževati, goro pa je prekrila gosta megla, ki so ji sledili udari strel, odpeli od jeklenice in se od nje nekoliko odmaknili, večina pa je preventivno izklopila tudi mobilne telefone.

Udar strele je pohodnike, ki so hodili v več manjših skupinah, razmetal po skalovju, pri čemer so bili nekateri bolj, drugi pa manj telesno poškodovani, so povedali na današnji konferenci.

Zmeda in panika

Dve osebi sta bili zaradi udara strele huje poškodovani, preostali pa lažje. V vsaj dveh primerih je šlo za direkten udar strele v človeka. Trije so obležali nezavestni, v eno žensko naj bi strela udarila kar dvakrat, so razkrili na novinarski konferenci.

Kljub temu, da je med udeleženci nesreče nastopila panika in zmeda, so po udaru strele sami poklicali na telefonsko številko 112 in pristojne službe obvestili o nesreči.

Foto: GRZS/Facebook

Kot so povedali na novinarski konferenci, so bile razmere na gori zaradi velikega števila poškodovanih kritične, vreme pa izredno slabo.

16 planincev prenočilo na Kredarici

Ker so nekaj po 19. uri ugotovili, da zaradi vremenskih razmer klasično reševanje ni mogoče, so se reševalci odločili, da ponesrečenci noč prebijejo v planinski koči, z izjemo dveh težje poškodovanih, ki so jih s policijskim helikopterjem, ki je bil dežuren v okviru ekipe za helikoptersko reševanje v gorah, prepeljali v ljubljanski klinični center. Okoli 20.30 jim je uspelo izkoristiti manjše "okno" v zelo neugodnih vremenskih razmerah, je povedal pilot Primož Škufca.

To ni bila edina nesreča z udarom strele včeraj, o udaru strele sta poročala tudi dva pohodnika v okolici Doma Valentina Staniča pod Triglavom. Oba sta nepoškodovana.

Reševalna akcija se je nadaljevala danes v zgodnjih jutranjih urah, ko je nova posadka policijskega helikopterja v dolino in v dve zdravstveni ustanovi (na Jesenice in Ljubljano) prepeljala še preostalih 16 poškodovanih, ki so ostali na 24-urnem opazovanju, in gorske reševalce, ki so z njimi in zdravnico prenočili v domu na Kredarici.

Gorski reševalec – zdravnik: Skoraj neverjetno je, da ni bil nihče mrtev

Kot je povedal gorski reševalec – zdravnik Primož Trunk, so bili poškodovani na srečo stabilni. Večina je imela prizadet živčni sistem z izraženim mravljinčenjem po različnih delih telesa, nekaj je bilo tudi opeklinskih ran, ki jih povzroči električni tok ob vstopu in izstopu v telo. Udar strele pogosto povzroči tudi motnje srčnega ritma.

Poškodovani so pri sestopu pomagali drug drugemu, tako da jim je prestrašenim in premraženim uspelo priti do Kredarice oziroma vsaj do Konte, od koder so jim naprej pomagali gorski reševalci.

"Na koncu je bil to zelo srečen dan. Skoraj neverjetno je, da ni bil nihče mrtev," je izpostavil Arnol. Kot je ocenil, je bila to ena večjih tovrstnih nesreč v slovenskih gorah in že zelo dolgo časa ni bilo podobne. Ob tem se je vsem zahvalil za pomoč in gorniško kolegialnost. Sodelovalo je med 30 in 40 gorskih reševalcev ter še številni drugi.

Kot je povedal vodja reševalne akcije Iztok Arnol, so takoj aktivirali sedem reševalcev za klasično reševanje, ko so prišle informacije o več poškodovanih, pa so vključili še dodatne sile, poleg reševalcev iz Mojstrane še reševalce iz Kranjske Gore, Rateč in Bohinja.

Zaradi večjega števila poškodovanih in slabega vremena so včeraj aktivirali tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na višino 2.200 metrov (nad Konjskim sedlom) prepeljal dodatno ekipo sedmih gorskih reševalcev, ki so se peš odpravili do mesta nesreče in pomagali dežurni ekipi za reševanje v gorah.

Akcija se je začela ob 5.35, končala pa ob 9. uri.