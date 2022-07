Skupina 16 planincev, ki jih je včeraj okoli 15. ure med sestopom s Triglava presenetila nevihta s strelami, je na varnem v dolini, so sporočili iz Gorsko-reševalne zveze Slovenije in PU Kranj.

Prva skupina poškodovancev je ob spremstvu gorskih reševalcev s Kredarice v zdravstveno ustanovo s policijskim helikopterjem poletela že okoli 5:40, pozneje pa še preostali.

Vsi pohodniki so po prvih informacijah v dobrem stanju, več pa bo znanega na novinarski konferenci, ki bo danes ob 12. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Planinci so noč preživeli na Kredarici, kjer so bili pod nadzorom zdravnice gorske reševalke in ekipe gorskih reševalcev. Foto: Ana Kovač

Kaj se je dogajalo v petek?

Dogodek se je zgodil včeraj okoli 15. ure, ko se je skupina 18 planincev vračala s Triglava proti Malemu Triglavu in Kredarici, udar strele pa je huje poškodoval dva planinca, dva pa lažje. Najtežje poškodovana planinca, ki naj ne bi bila v smrtni nevarnosti, so zvečer s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, preostalih 16, ki so noč pod nadzorom zdravnice gorske reševalke in ekipe gorskih reševalcev preživeli na Kredarici, pa so v dolino prepeljali danes zjutraj.

Kot so sporočili iz Gorsko-reševalne zveze Slovenije, je bil zaradi večjega števila poškodovanih in slabega vremena včeraj aktiviran helikopter Slovenske vojske, ki je ekipo osmih gorskih reševalcev prepeljal na Kredarico, da bi priskočili na pomoč dežurni ekipi.

Akcijo je vodila GRS Mojstrana, zaradi večjega števila ponesrečencev pa so bile aktivirane tudi GRS Rateče, GRS Kranjska Gora, GRS Jesenice in GRS Bohinj.

Kot so zapisali na GRZS, je dežurna ekipa za reševanje v gorah s policijskim helikopterjem na območje Triglava priletela v normalnem vremenu, ki se je vmes zelo poslabšalo in zahtevalo pristanek helikopterja. Vse, ki so bili vpleteni v dogodek, so do Kredarice pospremili drugi pohodniki, gorski vodnik in osebje Triglavskega doma na Kredarici. Eno osebo so morali nositi.

Kot poroča TV Slovenija, je strela udarila v organizirano skupino planincev, starih med 20 in 50 let. Strela naj bi na območje, kjer so bili, udarila večkrat.

Policijski helikopter je kljub izjemno slabemu vremenu ob 20.30 z reševalcema s Kredarice v UKC Ljubljana prepeljal dva huje poškodovana pohodnika. Posadka je bila dlje časa neprestano pripravljena na vzlet in je izkoristila prvo in edino možnost, da so v zelo slabih meteoroloških pogojih poleteli v dolino, so sporočili iz GRZS.

Preostalih 16 pohodnikov, ki so lažje poškodovani, je ostalo na Kredarici, kjer so bili pod nadzorom zdravnice gorske reševalke in ekipe gorskih reševalcev.

"Pretreseni, prestrašeni in premraženi"

Kot je v pogovoru za TV Slovenija povedala Eva Oselj s Triglavskega doma na Kredarici, je bilo v omenjeni skupini pohodnikov nekaj tujcev in nekaj Slovencev. "Bili so zelo pretreseni, prestrašeni, premraženi zaradi slabega vremena. Med njimi je bil tudi otrok, ki je jokal, ker je bil premražen," je povedala Oseljeva. Dodala je, da so jih najprej oskrbeli z odejami, hrano in pijačo.

Transport se bo nadaljeval danes, pri tem pa naj bi pomagala helikopterja obeh prevoznikov Slovenske policije in Slovenske vojske.