V hudem neurju v Avstriji umrlo pet ljudi, med njimi dva otroka

Dva otroka, stara med pet in osem let, sta danes umrla med nevihto ob jezeru v Šentandražu na avstrijskem Koroškem. Še tri osebe so izgubile življenje v Spodnji Avstriji, ko je nanje padlo drevo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Neurje je pustošilo v Italiji, od koder poročajo o dveh smrtnih žrtvah, in na Korziki, kjer je umrlo pet ljudi, med njimi tudi 13-letno dekle.

Med neurjem ob jezeru, kjer sta umrla otroka, je bilo poškodovanih še 15 ljudi, od tega dva huje. Po nevihti, ki je podirala drevesa in odkrivala strehe, so na teren napotili reševalne službe, v jezeru pa še vedno poteka iskalna akcija za morebitnimi pogrešanimi.

Na jugu Avstrije je bila hudo motena oskrba z električno energijo

Župan bližnjega Volšperka Hannes Primus je na Facebooku po neurju zapisal, da je tamkajšnje širše območje "podobno bojišču".

Po neurju je bila na jugu države hudo motena oskrba z električno energijo, zato so avstrijske železnice prekinile promet na avstrijskem Koroškem, Vzhodnem Tirolskem in avstrijskem Štajerskem.

Vzrok prekinitve je bil obsežen izpad napajanja, so sporočili z železnic. V vlakih so obtičali številni potniki, nadomestni prevoz pa je bil mogoč le v omejenem obsegu.

Avstrijska meteorološka agencija ZAMG je sporočila, da je veter na prizadetih območjih presegel hitrost 100 kilometrov na uro. Najvišjo hitrost vetra so izmerili v Neumarktu na avstrijskem Štajerskem, kjer je veter v sunkih pihal s hitrostjo 139 kilometrov na uro.

Po navedbah meteorologov so se nevihte na prizadetem območju umirile, vendar še svarijo pred neurji, saj se nevihtni oblaki premikajo nad Dunaj, Spodnjo Avstrijo in Gradiščansko, še navaja APA.

V močnih neurjih na severu Italije dve smrtni žrtvi

Na severu Italije je danes pustošilo močno neurje, ki je v Toskani terjalo dve smrtni žrtvi. Več ljudi je bilo poškodovanih v močnem deževju in vetru, ki je dosegel hitrost več kot 100 kilometrov na uro. Nevihta je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke.

Gasilci so doslej opravili več kot 150 intervencij v deželah Ligurija in Toskana, neurja pa so močno prizadela tudi deželo Emilijo-Romanjo. Po napovedih se bodo nevihte na severu države nadaljevale še nadaljnjih 36 ur, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na severu države so padajoča drevesa ubila dve osebi. Žrtvi sta bila moški v mestu Lucca in ženska v mestu Carrara. Padajoča drevesa so poškodovala še štiri osebe.

V kraju Barga je sunek vetra odtrgal del strehe, ta je nato padla na avtomobil, v katerem so bili ljudje. Na tržnici v obmorskem letovišču Marina di Carrara so poročali o poškodbah, potem ko je močno neurje povzročilo poplave.

V Liguriji je obalo med krajema Chiavari in Sestri Levante zalil močan morski val, ta je na železniške tire odnesel nekaj hišic ob plaži ter poškodoval daljnovod. Nevihta pa je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opeke. Turiste so hitro evakuirali, območje pa je že ograjeno. Dve osebi sta bili lažje poškodovani.

Italija se že vse poletje spopada z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Medtem ko na južnih območjih pustošijo gozdni požari, pa sever države po dolgotrajni suši zdaj pestijo močna deževja in nevihte.

Na Korziki v neurjih umrlo pet ljudi

V hudih nevihtah z vetrovnimi sunki, ki so dosegli hitrost 224 kilometrov na uro, je na francoskem sredozemskem otoku Korzika danes umrlo pet ljudi, med njimi tudi 13-letno dekle, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Meteorološki zavod Meteo France je za prihajajočo noč za območje otoka izdal nov vremenski alarm.

Trinajstletnica je umrla, ko je drevo padlo na njen bungalov v kampu v bližini kraja Sagone na zahodni obali otoka. Ob padcu drevesa je bilo poškodovanih še devet oseb, od tega ena huje, so za AFP povedali reševalci. Na bližnji plaži je umrla 72-letna ženska, potem ko je streha hišice ob plaži padla na njeno vozilo, so sporočile regionalne oblasti.

#Corse camping de sagone, y'a une petite de 13 ans qui est morte, plein de personne on plus aucune tente, les voitures détruites, les arbres arraché... je suis descendu à Ajaccio, tout va bien maintenant, force au victime. pic.twitter.com/ETzMY1p1Hr — DoudouAca (@DoudouAca) August 18, 2022

Severneje, v bližini letovišča Calvi, je v kampu umrl 46-letni Francoz, 23-letna Italijanka pa je med kampiranjem v bližini utrpela hude poškodbe. Pomorske oblasti so pozneje sporočile, da je v bližini zaliva Girolata umrl ribič, severno od mesta Bastia pa kajakašica.

Francoske oblasti so ljudi pozvale, naj se ob napovedanih neurjih izogibajo potovanjem in sprejmejo druge previdnostne ukrepe, potem ko so bili v sredo izdani vremenski alarmi za več sredozemskih departmajev, obalo Normandije in okolico Lyona.

D’énormes troncs d’arbres jonchent le sol du camping de Sagone en Corse. Une jeune fille de 13 ans y est décédée sous le poids de l’un d’eux. Un mécaniciens et un groupe de soignants en vacances ont tenté de la sauver ainsi que sa famille. @RTLFrance pic.twitter.com/Zgn9FuU1Dg — Valentin Boissais (@vboissais) August 18, 2022

Notranji minister Gerald Darmanin, ki je prejšnji teden obiskal kraje prizadete v obsežnih gozdnih požarih, je dejal, da bo na otok odpotoval še danes in na Twitterju izrazil svojo podporo Korzičanom.

Na Korziki je trenutno brez elektrike še vedno približno 35 tisoč domov, je sporočil dobavitelj električne energije EDF.

To je bil sicer že tretji dan intenzivnega deževja v večjem delu južne Francije, ki je po navedbah AFP povzročilo silovite hudourniške poplave.