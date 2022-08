Močne nevihte zajele jug Slovenije

"Nevihte spremljajo močni nalivi, krajevno tudi toča, sunki vetra pa so nekoliko manjši kot včeraj, vendar je nevihtni piš še vedno močan. Previdno!," so opozorili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Močan veter še naprej divja na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, kjer so zaradi podrtih električnih drogov prenehali voziti vlaki.

Nevihte spremljajo močni nalivi, krajevno tudi toča, sunki vetra pa so nekoliko manjši kot včeraj (okoli 70km/h), vendar je nevihtni piš še vedno močan. Previdno! ⚠️ https://t.co/Pqth4dnzYE — ARSO vreme (@meteoSI) August 19, 2022

Močno nevihte so nastale na jugu države.

Močne nevihte so nastale na jugu in se pomikajo proti severu. pic.twitter.com/biip3EfXBy — ARSO vreme (@meteoSI) August 19, 2022

Kot so že opozorili, so danes mogoče močnejše nevihte s krajevnimi neurji. Pojavljali se bodo močni sunki vetra, mogoči pa bodo tudi močnejši nalivi. Zaradi nevihtne ogroženosti so izdali oranžno vremensko opozorilo za vso državo.

Vremenoslovec Blaž Šter je sicer na Twitterju zapisal, da bodo nove nevihte verjetno prinesle več dobrodošlega dežja in manj vetra.

Nove nevihte, ki bodo verjetno prinesle predvsem več dobrodošlega dežja in manj vetra. Precej verjetno, da bo predvsem ob zahodni obali Istre še nastalo kakšno vetrno neurje. Glej nevihtno celico na jugu padavinskega območja. pic.twitter.com/aOxR5Y1Zqi — Blaž Šter (@vremenolovec) August 18, 2022

Velika požarna ogroženost le še v Ajdovščini

Po celotni državi so mogoče krajevne nevihte, lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave, udari strel pa lahko zanetijo tudi požare.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer preklicala požarno ogroženost naravnega okolja v državi. Velika požarna ogroženost še vedno velja v Občini Ajdovščina.

Rekordno močni sunki vetra

V četrtek je osrednjo Slovenijo zajelo neurje z močnim vetrom, ki je odkrival strehe in podiral drevesa, več ljudi je bilo poškodovanih. V Kranju je veter odkril strehe okoli 70 stavb, več streh je bilo odkritih tudi v Domžalah. V Ljubljani je odnašalo zabojnike za smeti, panoje, prometno signalizacijo, gradbeni material, veter je med drugim odkril del strehe ljubljanske porodnišnice. V prestolnici so izmerili tudi rekordno močne sunke vetra, in sicer v Bežigradu, kjer je veter dosegel hitrost 102 kilometra na uro.

Neurja so v četrtek pustošila tudi v sosednjih Avstriji in Italiji ter zahtevala več življenj. Umrlo je vsaj 13 ljudi, med njimi tudi otroci.

Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem prenehali voziti vlaki

Dan po grozljivem neurju, ki je v Avstriji zahteval pet življenj, se razmere tam niso umirile. Danes so na avstrijskem Koroškem in Štajerskem zaradi podrtih električnih stebrov, ki jih je podrl veter s hitrostjo 140 kilometrov na uro, prenehali voziti vlaki. Vlake iz Dunaja v Benetke so preusmerili prek Salzburga, prekinjeni pa so tudi regionalni vlaki, so sporočili iz avstrijskih železnic.

V petek so ponovno odprli avtocesto A2, ki je bila pred tem zaprta zaradi podrtih dreves in izpadov električne energije v predorih.