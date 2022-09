Posledice neurja: poplave, uničene strehe in številni požari zaradi udarov strel

Zaradi posledic neurja so v četrtek pri Upravi za zaščito in reševanje zabeležili 34 dogodkov, aktivirali so 22 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov, odmaševali jaške in prekrivali strehe objektov. Tudi udari strel niso prizanašali.

Okoli poldneva se je nevihtno dogajanje nad Italijo in severnim Jadranom razširilo tudi nad zahodni in vzhodni del države. Pojavljali so se krajevno močnejši nalivi in sunki vetra, številni udari strel, ki so v nekaterih primerih zanetili požare.

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje je na merilni postaji Godnje na Krasu ob 13. uri v pol ure padlo 43,8 milimetra, na Nanosu 33,7 milimetra, ob 14.uri v Kočevju 20,35 milimetra in Osilnici 27,89 milimetra dežja.

Najhuje je bilo na Obali in v okolici Sežane ter na območju Ljubljane.

Poplavljeni objekti, uničene strehe, škoda zaradi udarov strel

Gasilci so imeli največ dela s črpanjem vode iz objektov, odmaševanjem jaškov in prekrivanjem streh objektov.

Udari strel so poškodovali ostrešje petih objektov, dveh električnih napeljav, dveh dimnikov, ulično svetilko in zanetili požare električne napeljave v naselju Gorenje Brezovo v občini Ivančna Gorica, podstrešje v naselju Hruševo v občini Dobrova-Polhov Gradec, kozolec in gospodarski objekt v naselju Dedni dol v občini Ivančna Gorica ter stanovanjsko hišo v Apihovi ulici v Ljubljani.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) so tudi danes predvsem na jugozahodu države še mogoče močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo, so sporočili v izrednem biltenu.