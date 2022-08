Popoldanska neurja: voda zalila več objektov, ponekod padala toča

Popoldanska neurja so največ preglavic povzročila v občinah Nova Gorica in Radlje ob Dravi. V glavnem je šlo za močne nalive, tako da je meteorna voda zalila več objektov, je objavila uprava za zaščito in reševanje.

Na območju Nove Gorice je po poročanju spletnega portala Neurje.si padala tudi toča.

Strela udarila v dimnik

Poleg tega je po poročanju uprave za zaščito in reševanje v Šaredu v občini Izola strela udarila v dimnik stanovanjske hiše, v Zgornjem Brniku v občini Cerklje na Gorenjskem pa je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju.

Uprava za zaščito in reševanje je do 18. ure zabeležila 19 dogodkov, posredovali so gasilci treh poklicnih in sedmih prostovoljnih gasilskih enot.

Agencija za okolje je za danes popoldne in zvečer za vso državo izdala rumeno vremensko opozorilo zaradi neviht. Opozarja, da so lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel ter da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki.