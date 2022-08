Arso opozarja: popoldne možni močnejši nalivi in udari strel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arso za danes popoldne za celotno državo napoveduje možnost lokalno močnejših nalivov, sunkov vetra in udarov strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so dodali. Nad Primorsko, osrednjo Slovenijo in Štajersko je tudi velika verjetnost toče. Ta je posebej velika na območju severne Primorske.