Ostrešje zagorelo zaradi udara strele

V torek so Policijsko upravo Ljubljana okoli 12. ure obvestili, da je izbruhnil požar v nenaseljeni hiši v okolici Ribnice.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj.

"Po prvih podatkih naj bi zagorelo ostrešje objekta, verjetno zaradi udara strele. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode," so sporočili s policije.