Na Krasu se še vedno prebujajo posamezna žarišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Krasu prave nočne idile še ni bilo. Nenehno se namreč prebujajo posamezna požarišča, a so bili gasilci pripravljeni in so hitro odgovorili. Prebivalci Krasa, predvsem pa gasilci, si danes sicer obetajo prepotrebnega dežja, ki bi dokončno ustavil nevarnost ponovne širitve požara na tem območju. Vremenoslovci jih napovedujejo za vso državo, a kaže, da jih bo najmanj prav na Primorskem.