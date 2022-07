Fajonova ob zgodovinskem požaru pozirala v helikopterju: "Pilot se je želel slikati z mano."

Fajonovi številni očitajo, da zaradi najhujšega požara v zgodovini Slovenije ni primerno, da nasmejana pozira v avstrijskem helikopterju ter da je bil namen obiska le samopromocija in politični piar.

Ministrica se je za N1 odzvala na omenjene fotografije in dejala, da so bili komentarji, ki so se pojavili pod njeno objavo na Facebooku, žaljivi predvsem do pilota avstrijskega helikopterja. "Od prvega dne pomaga z gašenjem. Je koroški Slovenec, oba s kolegom sta bila prijetno presenečena, da se jima ministrica pride osebno zahvalit. In sta se želela slikati za svoj arhiv," je povedala in dodala, da sta pilota s tem na svoj način izrazila svojo hvaležnost.

MZZ: Do preleta je prišlo povsem spontano

Na svojem profilu na Twitterju je delila tudi posnetek preleta požarišča na Krasu, ki pa ga je opravila v avstrijskem helikopterju. Na vprašanje, zakaj se je kljub temu, da je bilo tam prisotnih več slovenskih helikopterjev, odločila za prelet z avstrijskim, so za N1 na ministrstvu za zunanje zadeve odgovorili, da je do preleta z avstrijsko posadko prišlo povsem spontano, saj je bil helikopter v času njenega obiska ravno na tleh. Ministrici so želeli predstaviti svoje delo, zato so jo tudi povabili na prelet. "Predstavili so pregled pogorišča in ogledali smo si žalostno sliko uničene narave," so še zapisali in ponovili, da sta srečanje z ministrico s fotografijo želela zabeležiti avstrijska pilota.