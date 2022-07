Požar na Krasu ostaja pod nadzorom

Obsežen požar na Krasu je še naprej pod nadzorom, noč je bila za vse gasilce in druge službe za zaščito in reševanje dokaj mirna, je sporočil nočni vodja intervencije Stanko Močnik. Na terenu je bilo 734 gasilcev, ki so izvajali nadzor ter čistili in zalivali robove požarišča. Bilo je sicer tudi nekaj manjših aktivnih posameznih žarišč, a so tudi te obvladali.