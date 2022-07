Golob napovedal, kako bodo v prihodnosti preprečili ponovne izbruhe požarov

Območje obsežnega požara na goriškem Krasu, ki jim ga je končno uspelo spraviti pod nadzor, sta danes med drugim obiskala premier Robert Golob in predsednik republike Borut Pahor. Golob je napovedal ukrepe za sanacijo tega požara in za preprečevanje ponovnih izbruhov požarov.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Naslednji teden bomo začeli s celovitim popisom škode tako na osebnem premoženju kot gozdovih. Jeseni pa bomo pristopili k obsežnem preventivnem načrtu za zaščito Krasa, da se tak požar ne bi več ponovil." 2/2 pic.twitter.com/zOykgs2RKS — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 24, 2022

Golob je dejal, da je ogenj končno pod nadzorom. Sledili bodo požarna straža, katero breme bo država prevzela od občine Miren - Kostanjevica, popis škode in ukrepi za preprečevanje nadaljnjih požarov v takšnem obsegu, je dejal.

Napovedal tri ukrepe

Kot prvi korak je napovedal vzpostavitev požarne straže, ki je po zakonodaji dolžnost občine. "Če to obesimo občini Miren - Kostanjevica, se bo v nekaj tednih finančno zrušila," je ocenil. Zato je obljubil, da bodo izvajanje državnega načrta za zaščito podaljšali, da se bo znotraj njega izvajala tudi požarna straža.

Sledil bo popis škode. Ljudi bodo krajevne skupnosti in občine pozvale, naj prijavijo škodo na osebnem premičnem ali nepremičnem premoženju. Ločeno od tega procesa bo popis škode po gozdovih izvajal Zavod za gozdove Slovenije.

Tretji korak bo sprejem ukrepov za preprečitev takšnih požarov. "Najpozneje jeseni bomo pristopili k ambicioznemu in obsežnemu preventivnemu načrtu," je povedal Golob. Glede ukrepov je že govoril z župani lokalnih občin. Vsi so izvedljivi, zanje pa bo potrebne kar nekaj politične volje, je sklenil.

Pahor se je zahvalil vsem, ki sodelujejo pri gašenju požara

Območje je danes obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril izjemno solidarnost. "Duh solidarnosti ni samo med Slovenci, tudi širše. Vse to daje upanje Kraševcem, da bo tega enkrat konec," je povedal za Radio Slovenija.

Predsednik republike Borut Pahor je prispel na Kras, da bi se zahvalil gasilcem, gozdarjem in vsem prostovoljcem, ki sodelujejo pri gašenju požara in odpravi posledic. pic.twitter.com/6cyixI8BJf — Borut Pahor (@BorutPahor) July 24, 2022

Kot so sporočili iz njegovega urada, se je Pahor v regijskem štabu civilne zaščite seznanil z najnovejšim stanjem požara na terenu. Posebno hvaležnost je izrazil gasilcem, gozdarjem, pripadnikom Slovenske vojske in policije ter vsem prostovoljcem, ki sodelujejo pri gašenju požara in odpravi posledic.

"Izražam iskreno hvaležnost vsem, ki so v teh desetih dneh zaščitili življenja ljudi in njihovo premoženje, izkazali izjemno solidarnost in znova pokazali, da se lahko zanesemo eden na drugega," je dejal Pahor in se zahvalil še domačinom, ki so na različne načine pokazali, kako zelo cenijo pomoč.

"Vse to me zdaj, ko sem drugič obiskal te kraje, prepričuje, da je med nami dovolj povezanosti, tako za slabe in upam tudi za dobre čase," je sklenil.

IZJAVA predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja po današnjem obisku na Krasu, kjer se je seznanil z najnovejšimi razmerami na terenu. pic.twitter.com/ON3dIuUEbO — Borut Pahor (@BorutPahor) July 24, 2022

"Ti ljudje so heroji"

Podjetnik Ivo Boscarol, ki je s hčerko Tajo napovedal, da bosta donirala enak znesek, kot ga bo za gasilce in prostovoljce namenila vlada, je danes za Radio ocenil, da so ti ljudje res heroji. "V takih pogojih moramo vsi, ki lahko pomagamo, to narediti, da jim damo vedeti, da smo z njimi in da cenimo to, kar so naredili."