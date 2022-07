Golobova nagrada pogumnim gasilcem: nekateri bodo prejeli 63 evrov, drugi 30 več

"To, kar delajo prostovoljni gasilci, se ne da plačati. Imamo ogromno prostovoljnih gasilcev, nekateri delajo več, drugi manj. Njihovo delo je težko pošteno ovrednotiti. Lahko je razdeliti denar, a zelo težko ga je razdeliti pošteno," je v oddaji Planet 18 na Planet TV svoje pomisleke glede napovedi premiera Roberta Goloba, da bodo prostovoljni gasilci prejeli finančna nadomestila, izrazil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek opozoril na nekatere pomisleke. Golob je ob današnjem obisku regijskega štaba civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu napovedal, da bo vlada finančno pomagala prostovoljnim gasilcem, ki se že šesti dan borijo z ognjem. Proti večeru je vlada na dopisni seji zagotovila sredstva, nadomestilo pa tako znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,5 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan.

"Imamo ogromno prostovoljnih gasilcev, nekateri delajo več, drugi manj. Njihovo delo je težko pošteno ovrednotiti. Hvala tistemu, ki dela eno uro, in hvala tistemu, ki dela sto ur. Oba sta zadovoljna, ker sta vložila toliko, kolikor sta lahko. Če bomo tistemu, ki dela sto ur, zdaj bom rekel na pamet, dali 50 evrov, je vprašanje, ali bomo na tistega, ki dela eno uro, še lahko računali. Enostavno je razdeliti denar, a zelo težko ga je razdeliti pošteno. Brez dobro pripravljenih kriterijev, komu kaj in zakaj nekomu ne, ni tako enostavno," je povedal poveljnik GZS Franci Petek.

Vlada je kasneje na današnji dopisni seji zagotovila finančna sredstva, ki jih bodo prejeli prostovoljni gasilci in drugi prostovoljci, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Sredstva bodo zagotovili iz proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij. Kriterije so postavili tako, da bo nadomestilo za tiste gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, znašalo 63 evrov, za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan, pa 94,5 evra.

Na tleh skoraj tisoč gasilcev, v zraku 11 helikopterjev

S požari na več lokacijah na Krasu se tako trenutno bori 960 gasilcev. Imajo tudi izdatno pomoč iz zraka, in sicer 11 helikopterjev, tudi s Slovaške, iz Avstrije in Srbije, na pomoč prihajata tudi madžarska, ter letala pilatus. Nedavno je gašenje začel tudi hrvaški kanader. Zaradi požara so morali tudi danes evakuirati več kraških vasi.

