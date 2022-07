Za gasilci na Krasu je težka noč #foto

Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, je ponoči na terenu ostalo 500 gasilcev iz skupaj šestih gasilskih regij, ki bodo nadzorovali razmere, saj so na območju zaznali tri večja žarišča in veliko število manjših požarov.

V četrtek je bilo na terenu več kot 1.000 slovenskih gasilcev, na pomoč pa jim je priskočilo tudi devet hrvaških. Pri gašenju požara je pomagalo tudi tovorno letalo slovenske vojske pilatus, pa tudi helikopterji Slovenske vojske in policije ter helikopterji iz Avstrije, Slovaške in Hrvaške.

Požar presega območje 200 hektarov

Prebivalci Vojščice, Temnice in Novela, ki so jih v četrtek dopoldne evakuirali, so se proti večeru vrnili domov. Po besedah poveljnika Civilne zaščite RS Srečka Šestana požar presega območje 200 hektarov, gasilci pa skušajo preprečiti, da bi se požar razširil do Trstelja. Ocenil je, da gre za največji požar v zgodovini samostojne Slovenije.

Gorelo je na več lokacijah

"Za vsemi, ki se spopadajo s požarom na goriškem delu Krasa je težka noč. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, ki je bil v tej vlogi je bil že četrto noč zapored. Bilo je zares naporno in stresno. Od sinoči je gorelo na več lokacijah, pojavljala pa so se še nova žarišča. Potrebnih je bilo veliko premikov enot, saj je obseg ogroženega območja zares ogromen. Najhuje je bilo na Cerju nad Mirnom in proti Trstelju. Ogromno je tudi dima. Požarišča so pod nadzorom, je prvi jutranji "raport" zaključil Močnik, sicer tudi poveljnik severno-primorske gasilske regije, poročajo s Civilne zaščite Severne Primorske.

Ljudje na Krasu so gasilcem hvaležni

Sicer pa so ljudje na Krasu in v Mirnu še kako hvaležni gasilcem in vsem službam sistema za zaščito in reševanje, ki sodelujejo pri tej intervenciji. To jim na različne načine tudi sporočajo. Tako je v središču Mirna več velikih napisov "hvala", pa tudi ob cestah, po katerih se z izmen vračajo kolone gasilskih vozil iz celotne Slovenije. Ljudje stojijo, ploskajo in mahajo, je za Civilno zaščito Severne Primorske poročal Ervin Čurlič.