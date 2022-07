Požar na slovenskem delu pod nadzorom, drugače je pri sosedih #foto

Oba vojaška helikopterja sta bila v zraku praktično do mraka. Za dodatno težavo pri gašenju je poskrbela večja okvara na vodovodnem sistemu na tem območju, tako da so morali gasilci vodo v cisternah dovažati od drugod. Proti večeru je odgovornim pri Kraških vodovodih okvaro le uspelo odpraviti.

Kot je povedal vodja intervencije v nočnem času Stanko Močnik , je položaj na požarišču na slovenskem delu pod nadzorom, bolj negotovo pa je stanje na italijanskem delu. Zato so ponoči na pomoč italijanskim kolegom napotili še 15 gasilcev s tremi vozili s terena na goriškem Krasu. Sicer pa so bili že včeraj pri sosedih v akciji tudi člani Kraške gasilske zveze, ki so budno spremljali dogajanje, saj se ogenj ne ozira na mejno črto.

Še včeraj zjutraj je kazalo, da je za gasilce na območju Krasa najhujše mimo, nato se je pojavilo več izbruhov ognjenih zubljev na italijanski strani tega obmejnega prostora, okrog 12. ure pa je ogenj znova udaril pod daljnovodom med Opatjim Selom in Mirnom, prav na lokaciji, kjer je gorelo že v petek. Zaradi pregretega ozračja in izredne suše sta se oba požara bliskovito širila. Gasilci so znova potrebovali pomoč iz zraka: tokrat so jim pomagali štirje helikopterji slovenske vojske, policije in italijanskih gasilcev ter prvič ob tokratnem požaru še transportno letalo Slovenske vojske Pilatus PC 6, so zapisali v regijskem štabu civilne zaščite za severno Primorsko.

Ponoči aktivnih 300 gasilcev

Ponoči je bilo aktivnih več kot 300 gasilcev iz različnih slovenskih gasilskih regij, okrepitve pa so v konvojih prihajale še pozno v noč.

Oba vojaška helikopterja sta bila v zraku praktično do mraka. Dodatno težavo pri gašenju je povzročala še večja okvara na vodovodnem sistemu na tem območju, tako da so morali gasilci vodo v cisternah dovažati od drugod. Proti večeru pa je odgovornim pri Kraških vodovodih okvaro le uspelo odpraviti.

Veliko težav je povzročal gost dim

Zaprtih je bilo kar nekaj cest na obeh straneh. Veliko težav je na širšem goriškem območju povzročil gost dim z obeh požarišč, zato so ljudem svetovali, naj se ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna, je poročal regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko.

Proti večeru je bil požar na slovenski strani omejen nad cesto Lokvica–Devetaki, bolj negotovo pa je stanje na italijanski strani, kjer so z gašenjem pomagali tudi slovenski gasilci, predvsem iz društev Kraške gasilske zveze.