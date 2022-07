Požar divja na goriškem Krasu, z ognjenimi zublji se bori 120 gasilcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gori na približno 500 metrih dolžine in sto metrih globine, na dokaj nedostopnem in neprehodnem terenu. Zaradi izjemne suše in vetra se požar hitro širi, gori predvsem podrast, suha trava, zajel je tudi že krošnje dreves.

"Aktivirali smo helikopter Slovenske vojske, vendar najprej nismo dobili odobritve, da bo lahko prišel. Zato smo preko sporazuma aktivirali italijanski helikopter, vendar smo kasneje dobili obvestilo, da lahko pride slovenski, vendar da lahko gasi le še uro in pol," je za STA povedal Vendramin.

Slovenski helikopter je že na terenu in pomaga gasiti požar, čakajo pa še na pomoč italijanskega.

Na terenu je trenutno okoli 120 gasilcev iz poklicne gasilske enote Nova Gorica in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Nova Gorica, Kanal, Dobrovo, Šempeter, Dornberk, Renče-Vogrsko, Kostanjevica na Krasu, Komen ter pripadniki izobraževalnega centra Ig, ki opravljajo požarno stražo v Sežani. Pomagajo jim tudi italijanski gasilci.

Ker je na tem območju, kjer divja požar, še precej neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne, so se gasilcem pridružili tudi pirotehniki, ki pomagajo usmerjati gasilce pri gašenju požara.