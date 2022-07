V Dalmaciji kot v peklu: "Ne vem, koliko hiš gori, ljudje kričijo, imamo kaos" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne morem oceniti, koliko hiš gori, a okoli mene je ogromno ljudi, ki kričijo, da jim gorijo hiše, kaos je popoln. Veter piha proti hišam, ne kaže dobro," je za Večernji list povedal eden od domačinov v Zatonu.

Gasilci iz Šibenika so obvestilo o požaru pri Vodicah prejeli po 11. uri, gori pa na območju arheološkega najdišča Velika Mrdakovica.

"Gori borov gozd, gori nizko rastlinje, ogroženih pa je tudi nekaj objektov," je za spletni portal Dalmacijadanas.hr povedal poveljnik gasilcev v Vodicah Antonio Begić.

Požar gasi 66 gasilcev s 25 vozili, poroča Šibenik.in. Zaradi požara je zaprta županijska cesta Vodice–Gaćelezi, poroča HAK.

"Imamo požarni kaos in več front. Trenutno je požar napredoval od predela, kjer je bil pred eno uro, dva kilometra naprej proti mestu Zaton. Dajemo vse od sebe. Gremo od hiše do hiše in poskušamo narediti, kar je mogoče," je dodal poveljnik gasilske zveze šibeniško-kninske županije Darko Dukić.

Dva požara sta se vnela zaradi prometnih nesreč

Požar je zaradi prometne nesreče, zaradi katere se je vnelo okoliško rastlinje, izbruhnil tudi v naselju Boraja pri Šibeniku. Gasilci ogenj gasijo tudi ob pomoči letala, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

Prometna nesreča je povzročila še požar v zadrski županiji na območju Visočan. V nesreči se je vnel kombi, ogenj pa se je razširil na travo in nizko rastlinje v okolici.

"V Boraji se je ogenj z avtomobila razširil v gozd, v Visočanih pa je zagorel kombi, požar se je razširil v gozd. Tako imamo danes dva požara, ki sta se razširila z vozila," je povedal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.