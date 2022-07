Velik požar pri Pulju, gorijo tudi hiše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na področju Pulja v hrvaški Istri je izbruhnilo več požarov, ki so že zajeli tudi hiše.

Glas Istre poroča, da je na območju Pulja izbruhnilo več požarov, v več delih mesta naj bi ostali brez elektrike in spletne povezave, ogenj pa je na območju med Vintinjanom in Dolinko že uničil nekaj hiš. Tamkajšnje prebivalce so pravočasno evakuirali.

Na območjih, kamor bi se ogenj lahko razširil, so mnogi pobrali vrednejše stvari in pobegnili, še piše Glas Istre.

"Gori na vse strani," so za Glas Istre povedali gasilci, ki jim pri gašenju pomaga tudi lokalno prebivalstvo, v zraku sta tudi letali za gašenje.