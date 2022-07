V hrvaški Istri izbruhnil obsežen požar. Gasili so ga vso noč. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek popoldne je nad Antenalom pri Novigradu izbruhnil hud požar. Na terenu je sodelovalo več kot 60 gasilcev in 20 gasilskih vozil, pomagali pa so jim tudi pripadniki javnih gasilskih enot iz Umaga, Poreča in Buzeta ter člani tamkajšnjih prostovoljnih gasilskih društev.