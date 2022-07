ARSO opozarja: mogoča krajevna neurja s točo, poplavami in vetrom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mogoči so močnejši nalivi s točo, močnejši veter in udari strel.

Danes bo večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačnost od severa povečala. Ker so ob nevihtah ponekod mogoča tudi krajevna neurja, je Arso za celotno Slovenijo izdal oranžni alarm, kar pomeni, da moramo biti pripravljeni ukrepati.

Predvsem v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji bodo popoldne nastajale nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo vzhodni veter, ob nevihtah pa so mogoča tudi krajevna neurja.

Na Primorskem velika požarna ogroženost

"Možni so močnejši nalivi s točo, močnejši veter in udari strel. Toča lahko poškoduje pridelke. Ob hudourniških vodotokih so možne tudi poplave, udari strel pa lahko zanetijo požare," je zapisano na njihovi spletni strani.

Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Močnejša neurja s točo, močnim vetrom in nalivi

Na strani Neurje.si so zapisali, da lahko danes v popoldanskih urah predvsem na severu, vzhodu in v osrednjem delu države pričakujemo razvoj močnejših neviht, ki lahko prerastejo v lokalna neurja s točo.

"Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo zvečer poskrbela za nestabilnost pri nas ter v naši okolici. Zaradi ugodnih razmer se lahko ponekod pričakuje tudi lokalna neurja s točo. Sprva se bodo nevihte prožile v sosednji Avstriji, nato pa se bo dogajanje preselilo tudi v Slovenijo in v naše sosednje pokrajine," so zapisali.

Mogoča so "močnejša neurja s točo, močnim vetrom (piš) ter nalivi". "Verjetnost za nastanek teh bo največja v rdeče zarisanem območju. Toča lahko lokalno preseže štiri centimetre premera, močnejši nalivi pa lahko poskrbijo za hud porast vodotokov ter meteornih voda. Nevihte bo prav tako spremljal močnejši piš oz. veter. Nevihte so zaradi labilnega ozračja možne tudi drugod po državi, vendar večje intenzitete ni pričakovati," so dodali.

Čez noč se bo stanje umirilo. Jutri lahko v popoldanskih urah nastane kakšna nevihta v hribovitem svetu.