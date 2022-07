Vročina se bo v prihodnjih dneh stopnjevala

Danes bo povečini sončno, popoldne ponekod tudi zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem se bo ogrelo do 29 stopinj Celzija. Vročina se bo stopnjevala, v sredo in četrtek bo spet bolj vroče.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 30 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.