Meteorologi šokirani nad napovedjo: "Ni 'šans', da bo tako vroče"

Eden od računalniških modelov za napovedovanje vremena je ta teden sploh prvič v zgodovini uporabe sodobne tehnologije v meteorologiji predvidel, da bi se lahko temperature v Veliki Britaniji v mesecu juliju povzpele do 40 stopinj Celzija. Na Otoku še nikoli ni bilo tako vroče - rekordno vročino so zabeležili 25. julija 2019, ko so v mestu Cambridge izmerili 38,7 stopinje Celzija.