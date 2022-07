Raziskava: Evropo v prihodnosti čakajo bolj suha poletja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropi bodo v prihodnosti zime in poletja bolj suha, napovedujejo raziskovalci nemške državne meteorološke službe DWD. Količina padavin v Sredozemlju se bo na dolgi rok zmanjšala, v kolikšni meri, pa bo odvisno od obsega globalnega segrevanja. Raziskava predvideva tudi nevarnost večje suše v srednji in zlasti v zahodni Evropi.

Klimatologi opozarjajo, da se Evropa od letošnje pomladi sooča z obsežno sušo, ki je močno vplivala na vodostaj rek in kmetijstvo ter povzročila omejitve porabe vode. V nekaterih delih Evrope je bilo tudi pozimi suho, med drugim v severni Italiji.

V osrednjem Sredozemlju so doživeli četrto najbolj suho pomlad po letu 1901, v Nemčiji pa je bila skoraj vsaka pomlad od leta 2009 presuha.

Foto: Reuters

V naslednjih treh mesecih se lahko pojavi suša tudi v večjem delu Evrope, saj bodo po prvih izračunih ti spet bolj suhi od dolgoletnega povprečja za obdobje med 1991 in 2020.

Pomanjkanje padavin so raziskovalci zaznali v skoraj vseh enajstih proučevanih evropskih regijah. Le baltske države in Skandinavija so imele v zadnjih mesecih dovolj padavin.

Foto: Reuters

Po drugi strani je imela Padska nižina na severu Italije, ki jo trenutno pesti huda suša, od avgusta 2021, z izjemo novembra, podpovprečne količine padavin.

To območje največje količine padavin zabeleži med majem in novembrom, vendar je od avgusta 2021 v petih od teh mesecev padlo le od 50 do 75 odstotkov običajne količine padavin.

Foto: Reuters

Tudi v srednji Evropi so od lanskega septembra dalje zabeležili podpovprečne količine dežja. Edina izjema je bil letošnji februar, medtem ko je bil letošnji marec izjemno suh, saj je padla le tretjina običajnih količin padavin.