Dalmacija še vedno v plamenih #video

V sredo je na Hrvaškem, med Vodicami in Šibenikom, izbruhnil požar. Gasilci so bili na delu tudi v noči na četrtek, požar jim je uspelo obkoliti, pri gašenju pa sodelujejo tudi letala canadair. Zaradi širjenja požara so zaprli avtocesto od šibeniškega mostu proti Vodicam, poroča Index.hr.

V Dalmaciji ognjeni zublji še vztrajajo, zaradi širjenja požara so zaprli avtocesto od šibeniškega mostu proti Vodicam.

"Okoli dveh ponoči je veter nekoliko popustil, tako da je gasilcem del požara uspelo spraviti pod nadzor. Danes zjutraj nenadzorovanega širjenja ognja ni, pogorišče je obkoljeno, pomagata dva canadairja. Nocoj je bilo 350 gasilcev, vojakov in občanov. Požganih je bilo najmanj 20 hiš. Pri gašenju se je lažje poškodovalo nekaj gasilcev," je za HRT povedal poveljnik gasilcev Slavko Tucaković.

"Na celotnem območju je aktivnih okoli 300 gasilcev, na območju mesta Zaton in vasi Raslina, ki jo je že v sredo zajel požar, pa je na delu okoli 25 vozil, približno 70 gasilcev in 25 pripadnikov oboroženih sil," je za hrvaški radio pojasnil namestnik poveljnika Javne gasilske enote mesta Šibenik Miroslav Bilušić.

Najhujši požar v zadnjih 15 letih

Požar je izbruhnil v sredo okoli 11. ure v okolici Vodic in se razširil proti mestu Zaton. Dosegel je celo središče mesta in zajel bližnjo vas Raslina. Gre za najhujši požar v zadnjih 15 letih na območju Šibenika, zgorele so številne hiše, ljudje so ostali brez domov. Že v sredo so iz okolice vasi Raslina v bližini mesta Zaton evakuirali prebivalce.