"Trenutno je stanje dokaj umirjeno, ravno potekajo menjave. Vseh 800 gasilcev je trenutno še na požarišču. Naselja niso več ogrožena in so zaščitena, imeli pa smo dve ponovitvi požarov, ki smo ju uspešno omejili. Aktivirani so trije helikopterji in tovorno letalo slovenske vojske Pilatus. Zaradi pogorišča je še zmeraj odklopljen daljnovod, enega gasilca je bilo treba odpeljati v bolnišnico zaradi zastrupitve z monoksidom. Še vedno pa se gasi posamezna žarišča," je o boju z največjim požarom v zgodovini Slovenije, ki je izbruhnil na Krasu, povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik .

Tisti, ki pomagajo pri gašenju, se ne vdajo, čeprav jih pri tem ogrožajo različne nevarnosti: zmanjšana vidljivost pri izvanju letalskih operacij, oteženo dihanje zaradi dima, neeksplodirana ubojna sredstva, izredno visoke temperature, izčrpanost... #NašPonos pic.twitter.com/8dppBokGL1 — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) July 20, 2022

Potem ko so se razmere na Krasu po težkem boju s silovitim požarom v sredo zvečer nekoliko umirile, bodo gasilci tudi danes nadaljevali boj z ognjenimi zublji. Veter, zaradi katerega se je požar bliskovito širil, je zvečer sicer pojenjal, a bojijo se, da se bo danes znova okrepil.

Današnja noč tudi po izjemno zahtevnem včerajšnjem dnevu za gasilce na Krasu ni bila prav mirna. Kot je dodal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu, torej na območju, kjer se je že včeraj ogenj nevarno približal naselju. Obe žarišči so gasilci obvladali in omejili. Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji "hudi uri", so nujno potrebne rotacije ekip, je poročal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite.

Na terenu ostalo 800 gasilcev, ki nadzorujejo požarišča

Da bi preprečili novo širjenje požara, je ponoči na terenu ostalo kar 800 gasilcev iz skupaj osmih gasilskih regij Slovenije. Nadzorujejo vsa tri požarišča, kjer ogenj še ni pod nadzorom.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v pogovoru za TV Slovenija v sredo zvečer ocenil, da gre za do zdaj največji požar v Sloveniji.

Gasilcem je uspelo obraniti hiše

Ogenj je uničil velikanske površine gozda in podrasti, k sreči pa je gasilcem z velikimi napori do srede zvečer pred ognjem uspelo obraniti hiše.

Prebivalci Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu, Nove vasi in dela Mirna, ki so jih preventivno evakuirali, so se do večera povečini lahko vrnili na domove. Evakuiranih je bilo skupaj okoli sto ljudi.