Ganljivo dejanje pogumnega gasilca #video

Tako kot v Sloveniji se z ognjenimi zublji borijo tudi drugod po Evropi in v plamenih gozdov so žal škodo utrpele številne živali. Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek iz Španije. Gasilec je rešil izmučenega in dehidriranega srnjaka ter ga nemudoma oskrbel z ustekleničeno vodo.

V Losacii je bilo v provinci Zamora opustošenih več deset tisoč hektarjev, fotografije pa prikazujejo gasilca, ki na tehničnem postajališču mladiča srnjaka napaja z ustekleničeno vodo.

Desde @INFOCYL no podemos estar mas orgullosos de los grandísimos profesionales que tenemos entre nuestras filas, así son los #BomberosForestales y #AAMM, ante cualquier adversidad sacan fuerzas de donde no quedan para salvar todo y a todos lo que pueden.



Os damos las gracias 💪🏼 pic.twitter.com/byvOLMQr94 — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) July 21, 2022

Srnjad je v plamenih dezorientirana, se poškoduje in dehidrira. V Španiji je pogumnim gasilcem uspelo rešiti več izmučenih srnjakov in jih nemudoma oskrbeti z vodo.

Žival so pozneje odpeljali v center, specializiran za nadzor in skrbništvo nad floro, favno in naravnimi prostori. Kot so na družbenih omrežjih sporočili gasilci, so žival po prejeti prvi pomoči oskrbeli veterinarji in je "v dobrih rokah, zdaj pa potrebuje le počitek".