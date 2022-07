Konec tedna bo vroč in sončen. Bodo padli vročinski rekordi?

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija.