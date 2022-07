Poglejte, kje v Sloveniji bo danes najbolj vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot napovedujejo meteorologi agencije za okolje, bo danes jasno, temperature pa se bodo čez dan dvignile tudi do 36 stopinj Celzija. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo danes in v prihodnjih dneh sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Opozarjajo, da je na Primorskem razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.