Poskrbite za ohladitev, sončno in vroče bo

Na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 33 stopinj Celzija. Še vedno je razglašena velika požarna ogroženost v naravi na območju Krasa in v slovenski Istri.