Grozna novica: napovedi za leto 2050 se uresničujejo že zdaj

Podnebna kriza povzroča ekstremne vremenske razmere po vsem svetu. Poleti leta 2020 so britanski meteorologi uradne agencije za vremenske napovedi za Veliko Britanijo Met Office raziskali dolgoročne podnebne modele, da bi ugotovili, kakšne temperature bodo napovedali čez približno tri desetletja, poroča CNN.

Temperature na Otoku, ki bodo naslednji teden od 10 do 15 stopinj Celzija višje kot običajno, so blizu tistim, ki so jih meteorologi napovedali za leto 2050. Britanske oblasti so prvič v zgodovini izdale rdeče vremensko opozorilo, saj bi lahko v ponedeljek in torek na jugu in v osrednji Angliji temperature dosegle kar 40 stopinj Celzija.

"To ni dejanska vremenska napoved. Je primer verjetne napovedi, ki temelji na podnebnih projekcijah. Vendar pa v ponedeljek in torek, 28 let prej, verjetno postane resničnost," se glasi sporočilo meteorologov.

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and the first ever Red warning for exceptional heat has been issued.



Find out more in our press release 👇 — Met Office (@metoffice) July 15, 2022

"To, kar prihaja, ponuja vpogled v prihodnost"

Znanstvenik na univerzi Columbia v New Yorku Simon Lee je opazil osupljivo podobnost med napovedjo za leto 2050 in napovedjo za začetek naslednjega tedna v Veliki Britaniji. "Današnja napoved za torek je šokantno enaka za velike dele države," je Lee zapisal na Twitterju in v kasnejši objavi dodal, da to, kar prihaja v torek, ponuja vpogled v prihodnost.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.



Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi — Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022

Če se napovedi uresničijo, bodo ogrožena človeška življenja

Čez 30 let bo pogled na takšno vremensko napoved povsem običajen. Najvišja temperatura, ki so jo kadarkoli izmerili na Britanskem otočju, je bila leta 2019 v botaničnem vrtu v Cambridgeu, in sicer 38,7 stopinje Celzija. Možnost, da bo živo srebro preseglo 40 stopinj Celzija, hitro narašča, je pojasnil Nikos Christidis, znanstvenik v Met Officeu. Ob tem je poudaril, da ne gre le za nekaj neprijetnih dni.

Ekstremna vročina je sicer eden najsmrtonosnejših vremenskih dogodkov. Ob tem oblasti ljudi opozarjajo, naj poskrbijo zase in za najbolj ranljive. "Držite se ustreznih ukrepov za spopadanje z vročino. Če se napoved uresniči, bodo na rdečih območjih ogrožena človeška življenja. Situacija je zelo resna," je opozoril predstavnik za odnose z javnostmi Grahame Madge.