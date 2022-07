Delovni inšpektorat sporočil, kako morajo v vročini ukrepati delodajalci

"Ko se v delovnih prostorih pojavijo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, mora delodajalec delavcem zagotavljati ustrezno toplotno udobje in sprejemati potrebne ukrepe," so v luči nedavnega primera, ko je delavec v prodajnem šotoru Lesnine v Mariboru zaradi visokih temperatur utrpel vročinske krče, pojasnili na inšpektoratu za delo.

Kot so za STA navedli na inšpektoratu, natančnejša navodila s tega področja vsebuje pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ta določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, pri čemer so izjema tako imenovani "vroči delovni prostori", kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa.

"Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, pri čemer so izjema hladilnice, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu," še navajajo na inšpektoratu. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je tako na strani delodajalca, morajo pa biti ti opredeljeni v posebni izjavi o varnosti z oceno tveganja. Posamezne ukrepe na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pa lahko posebej urejajo tudi kolektivne pogodbe, še dodajajo na inšpektoratu.

Delodajalci se lahko odločijo za tako imenovane začasne ukrepe, ki veljajo v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. To so prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela ipd. V skrajnem primeru se lahko odločijo za prekinitev delovnega procesa ali za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov zaradi narave delovnega procesa ne morejo vpeljati.

Delavec ima pravico odkloniti delo

Kot opozarjajo na inšpektoratu za delo, ima delavec v primeru, da mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker delodajalec ni izvedel predpisanih varnostnih ukrepov, pravico odkloniti delo in zahtevati, da se nevarnost odpravi. Vsak primer odklonitve je treba tudi ustrezno obravnavati. Na inšpektoratu ob tem ocenjujejo, da občasno (predvsem poletno) zvišanje temperature tudi prek 28 stopinj Celzija v večini primerov ne predstavlja neposrednega ogrožanja zdravja in življenja delavca, "vsekakor pa lahko določena tveganja predstavlja na primer kroničnim bolnikom".

Pregleda nad tem, v kolikšni meri različni delodajalci upoštevajo zahteve predpisov na tem področju, na inšpektoratu nimajo, saj, kot so pojasnili, je delodajalcev v Sloveniji več kot 220 tisoč, inšpektorjev, ki nadzirajo področje varnosti in zdravja pri delu, pa 31. "Lahko pa rečemo, da delodajalci različno dosledno spoštujejo zahteve predpisov, ki se nanašajo na zagotavljanje toplotnega udobja," svoja opažanja povzemajo na inšpektoratu.

Večina prijav se nanaša na delo v pisarnah

Na vprašanje o tem, ali so v zadnjih dneh, ko so temperature vztrajale nad 30 stopinj Celzija, morebiti dodatno poostrili nadzor nad delovnimi pogoji, v katerih delajo zaposleni, pa so za STA odgovorili, da so letos zabeležili pet kršitev, ki so se nanašale "predvsem še na nizke temperature v zimskem obdobju".

Čeprav so visokim temperaturam najpogosteje izpostavljeni delavci, ki delajo na prostem in v vročih proizvodnih prostorih, pa se večina prijav, ki so jih prejeli v zadnjem obdobju, nanaša na delo v pisarnah.

Glede nadzora v primeru prodajnega šotora Lesnine v Mariboru so za STA pojasnili, da je inšpektorat delo v šotoru prepovedal, ker delovni pogoji ne zagotavljajo varnega in zdravega dela tamkajšnjih delavcev. "Delodajalec je s tem v zvezi sprejel ukrep, da ne bo zagotavljal delovnega procesa v šotoru, ko bo v njem temperatura presegla predpisano vrednost," so povzeli zaključke nadzora.