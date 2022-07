Požar v italijanskem letovišču: turisti pred ognjem bežali v morje #video

V turističnem kraju, ki leži na meji med deželama Benečija in Furlanija-Julijska krajina, se je z ognjem borilo več gasilskih enot in gasilski helikopter. Operacija se nadaljuje tudi danes, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na videoposnetkih je videti, kako se požar širi po drevesih, v nebo pa se dviga gost dim, ki je bil viden na kilometre daleč.

Bibione Pineta (VE) sta bruciando pic.twitter.com/tIky1iztJc — Gianfranco #facciamorete (@carovana12) July 16, 2022

V Italiji izbruhnilo več požarov

Zaradi izjemne suše je požare po vsej Italiji izbruhnilo več požarov, ki so zajeli gozdne površine in grmičevje. V občini Gereut vzhodno od Trenta na severu države so v petek zaradi gozdnega požara na površini približno 70 hektarjev napotili 90 gasilcev, dva helikopterja in dve gasilski letali.

Gašenje se nadaljuje tudi danes, civilna zaščita pa je opozorila, naj se ljudje ne približujejo območju.

V Toskani pa so morali gasilci iz Lucce v petek gasiti požar v oljčnem nasadu. Gozdni požari so izbruhnili tudi na Siciliji in Sardiniji, za njihovo gašenje pa so uporabili gasilska letala, še poroča dpa.