Vreme: Vroče bo, za del države razglašena velika požarna nevarnost

Na Primorskem bo sončno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sprva še nekaj oblačnosti, dopoldne se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija. Na Krasu in v slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.